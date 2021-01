Governo: pontieri ottimisti su tenuta Conte, forbice tra 157 e 160 favore Conte

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Un cauto ottimismo aleggia tra i membri del governo, mentre va avanti la seduta fiume al Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I numeri salgono a 157, "ma la forbice arriva, teoricamente, a 160", dice uno degli uomini più vicini al premier con un occhio vigile sul pallottoliere di Palazzo Madama.

Non solo. In queste ore vanno avanti le trattative serrate sulla nascita di un nuovo gruppo al Senato, che consentirebbe di puntellare il governo consentendogli di fare affidamento su una maggioranza salda anche a Palazzo Madama. Chi è impegnato in prima linea spiega all'Adnkronos che si starebbe 'negoziando' con due senatori di Iv, tre dell'Udc e addirittura 5 di Fi. Un gruppo che tuttavia non vedrebbe la nascita oggi, ma nei prossimi giorni. Le trattative sarebbero in corso.