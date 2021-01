Governo: Mirabelli (Pd) a Renzi, 'crisi non risolve nessuno dei problemi elencati'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La crisi non risolve neanche uno dei problemi che ha elencato". Lo dice Franco Mirabelli del Pd al Senato rivolgendosi a Matteo Renzi. "Non capisco come sia possibile non riconoscere, per una forza che li ha condivisi e sostenuti, gli interventi che hanno restituito credibilità all'Italia in Europa, che hanno ridotto le tasse sul lavoro, che hanno cambiato i decreti sicurezza rafforzando i diritti umani e civili e che ha saputo organizzare una campagna vaccinale all'avanguardia in Europa".

"Nelle parole del presidente del Consiglio - ha aggiunto - abbiamo ritrovato una comune consapevolezza della necessità di un salto di qualità, perchè non tutto è andato bene con troppi ritardi e troppe lentezze. Serve un patto di legislatura che ci consenta di dare una prospettiva al Paese e fare le riforme. Così come abbiamo ritrovato molte delle nostre proposte e osservazioni nel Recovery plan presentato alle Camere che miglioreranno ulteriormente il piano".

"Un patto di legislatura - ha concluso Mirabelli - ha bisogno di una maggioranza politica coesa e larga per affrontare la crisi sanitaria e sociale che il virus, non il governo, ha prodotto in tutto il mondo. Serve un governo capace di mettere a terra provvedimenti e finanziamenti. Per questo è giusto chiedere a chi vuole dare un contributo al Paese di esserci".