Governo: Meloni, 'non ha maggioranza assoluta, non può andare avanti, Berlusconi si dimise'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Quello che dicono questi numeri è che la maggioranza assoluta al Senato è 161 voti, quello significa avere una maggioranza. Questo governo ne ha 156. Tra i senatori presenti oggi in Aula la maggioranza non vota la fiducia al governo, 157 a 156, non hanno la fiducia di uno dei due rami del Parlamento. Tenteranno di costruirla domani comprandosi qualcuno? Certo che intendono provarci, ma è normale, ce lo possiamo permettere? E perchè in altri casi è stato detto che non si poteva fare, ad esempio quando Berlusconi si dimise perchè non ottenne la maggioranza in una votazione sul bilancio, e adesso si dovrebbe consentire?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.