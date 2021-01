Governo: Lonardo, 'Salvini ruppe con centrodestra, coraggio della responsabilità'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l'elogio del senatore Salvini e del suo coraggio della responsabilità. Gli do atto che dopo mesi dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto di solidarietà politica con Forza Italia e Fratelli d'Italia e fece da costruttore per la inedita alleanza con gli odiati Cinquestelle". Lo ha affermato Sandra Lonardo nel suo intervento in Aula al Senato.