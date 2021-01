Governo: Lonardo, 'Meloni ha volato con linea area Scilipoti'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dura replica di Sandra Lonardo, nel suo intervento in Aula al Senato, a Giorgia Meloni, che ieri rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva affermato "voliamo alto: con la Mastella Airlines". "Ieri, con fare plateale, ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare -ha affermato la senatrice- che l'onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi".

"Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fece il ministro grazie a Scilipoti. Perchè fece l'eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall'altra parte, perchè non si è vergognata di volare con la linea aerea Scilipoti? Ma ci faccia piacere, per dirla alla Totò, una doppiezza e un livore totalmente immorali".