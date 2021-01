Governo: Iv resta su astensione, gruppo compatto ma qualcuno vorrebbe il no

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non è in discussione" la posizione del gruppo di Italia viva al Senato sul governo. Salvo stravolgimenti, sarà quindi astensione. Una scelta "compatta" da parte dei renziani. Lo dicono più senatori di Iv dopo aver ascoltato l'intervento del premier in aula, identico a quello di ieri, nella pausa dei lavori del Senato.

Potrebbe anche essere una riunione di gruppo, ma i senatori di Iv attendono l'intervento di Matteo Renzi in aula fissato per le 15,30. Non mancano però in queste ore, come ieri a Montecitorio, le valutazioni più dure di alcuni senatori che hanno espresso le loro idee a sostegno di un no alla fiducia.