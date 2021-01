Governo: Conte, 'contraddittorio migliorare recovery e poi dire no perché manca Mes'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Il Mes può essere approvato in Parlamento, e le forze di maggioranza non sono d'accrordo. Ma per stanziare risorse aggiuntive, e ne abbiamo stanziante tantissime, dovremmo aumentare il deficit e il debito pubblico. Questo prescinde dalla possibilità di usare il Mes o no. E, se mi permettete, è contraddittorio contribuire a migliorare il recovery e poi decidere di non accettare il Recovery plan perchè non c'è il Mes". Lo ha detto Giuseppe Conte in Senato.