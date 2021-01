Governo: Conte, 'contabilità morti fuori da contesa politica, polemiche poco onorevoli'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La Germania ha avuto quasi il doppio dei morti dell'Italia a gennaio, la cito perché è tra i Paesi più virtuosi in Europa. Il Covid sta mettendo in ginocchio Paesi più strutturati, che hanno investito più in sanità e che dovevano risultare più resilienti. Ma la contabilità dei morti è delicata, un argomento triste, lasciamola fuori dalla contesa politica e da polemiche poco onorevoli". Così il premier Giuseppe Conte, durante la replica in Aula al Senato.