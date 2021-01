Walmart, il boss dei supermercati si dà al fintech

Walmart ha ha annunciato il lancio di una propria startup fintech. Ha stretto una partnership con Ribbit Capital - la società di venture capital dietro a fintech all-stars Robinhood, Affirm e Credit Karma - per lanciare alcuni nuovi prodotti fintech ancora non specificati. D'altra parte, questo non è un terreno del tutto nuovo per il gigante del retail, che già offre una varietà di servizi finanziari come carte di credito e di debito. In effetti, potrebbe essere questo il motivo per cui sta entrando nel nuovo spazio: ha già un tesoro di dati su come i suoi milioni di clienti gestiscono il loro denaro.

Da un po' di tempo Walmart si sta espandendo oltre il suo business retail: si è avventurato sia nel mercato sanitario che in quello assicurativo, oltre a collaborare con Microsoft per fare un'offerta sul gigante dei social media TikTok. Il flirt col retailer fintech, più specificamente, arriva dopo che le nuove normative americane hanno reso più facile l'ingresso nel business del credito per i non-bancari. Potrebbe anche non essere l'unica società che si agita per dare la meglio sulle banche tradizionali: A quanto si dice, anche Big Tech ha un occhio di riguardo per il settore.

Fintech non è solo un grande fenomeno in America: la società di pagamenti online Checkout.com è appena stata incoronata come la più preziosa società privata d'Europa. Nella sua ultima tornata di finanziamenti è stata valutata 15 miliardi di dollari, quasi il triplo del suo valore di sette mesi fa. L'azienda - insieme all'americana Stripe e all'olandese Adyen - domina un'industria dei pagamenti digitali che sta vivendo un vero e proprio boom in mezzo alla recente mania degli acquisti online. E si potrebbe beneficiare presto anche della sua ascesa astronomica: l'azienda ha detto che alla fine ha intenzione di quotarsi in borsa.