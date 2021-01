Tramonta il mito del vaccino cinese, il CoronaVac non va

Un vaccino cinese contro il coronavirus realizzato con una tecnologia più vecchia si sta rivelando molto meno efficace del previsto. Il CoronaVac, prodotto dalla Sinovac di Pechino, utilizza sostanze chimiche per indebolire o uccidere il virus, che viene poi messo in un vaccino per innescare anticorpi nel ricevente. Ma il processo può indebolire la potenza del vaccino e portare a una risposta immunitaria più breve o meno efficace.

Martedì scorso, i funzionari dell'Istituto Butantan di San Paolo hanno detto che una sperimentazione condotta in Brasile ha dimostrato che l'efficacia del CoronaVac è stata di poco superiore al 50%, molto al di sotto della dichiarazione del produttore del 78%, e appena al di sopra di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che renderebbe un vaccino efficace per l'uso generale. Una minore efficacia significa che ci vorrebbe molto più tempo per ottenere "l'immunità del gregge", che secondo gli scienziati è quando circa il 70% della popolazione è diventato resistente al virus.

Le implicazioni dell'annuncio del Brasile sono una cattiva notizia per un vaccino cruciale per la diplomazia sanitaria globale della Cina, che ha creato la speranza che un vaccino possa essere prodotto rapidamente e facilmente distribuito per aiutare il mondo in via di sviluppo. Almeno 10 Paesi più poveri hanno già ordinato più di 380 milioni di dosi di CoronaVac. Il vaccino cinese non richiede una speciale conservazione congelata, a differenza dei vaccini sviluppati dai produttori di farmaci americani Pfizer e Moderna, entrambi con un tasso di efficacia del 95%.

La minore efficacia è "uno dei motivi per cui americani ed europei non hanno scelto questa tecnologia più vecchia", ha detto un esperto di vaccini. "Una Ford Model T ben curata ti porterebbe probabilmente da Wuhan a Pechino, ma personalmente preferirei una Tesla", ha aggiunto.

I vaccini Oxford-AstraZeneca e Johnson & Johnson, che necessitano solo di una semplice refrigerazione e sono più efficaci dei loro omologhi cinesi, potrebbero fornire un'alternativa. Ma per i governi che non possono permettersi il Tesla, e che potrebbero già essere bloccati nel CoronaVac, non ci sono alternative valide.