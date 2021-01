Sesa acquisisce Palitalsoft srl per digitalizzare i servizi pubblici locali

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver acquisito - tramite la controllata Var Group S.p.A., a capo del settore Software e System Integration di Gruppo – il 55% del capitale di Palitalsoft S.r.l.

Palitalsoft, con un capitale umano di oltre 60 risorse specializzate, offre soluzioni Software e di trasformazione digitale ad aziende pubbliche locali, a supporto della digitalizzazione dei servizi pubblici, con un customer set di circa 700 clienti che comprende Comuni, Province, Regioni, enti locali quali l’Autorità Portuale di Genova e di Napoli, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e multiutility come IREN.

L’acquisizione, realizzata da Var Group S.p.A. attraverso la controllata Apra S.p.A., contribuirà ai risultati del Gruppo Sesa da gennaio 2021, con ricavi annuali per circa Eu 5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 10%.

Si tratta della quindicesima acquisizione da gennaio 2020 per Sesa, realizzata sulla base di un prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75 x Ebitda normalizzato) di riferimento generalmente applicati in tale tipologia di operazioni.

Var Group rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore ERP & Vertical Solutions, con un perimetro di ricavi di oltre Eu 150 milioni, 1.000 risorse umane e circa 6.000 clienti sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana. L’operazione prevede la valorizzazione del capitale umano ed il coinvolgimento nella gestione del CEO di Palitalsoft Alessandro Marilungo con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.

“La digitalizzazione dei servizi pubblici locali è uno dei temi più sentiti dai cittadini in questo momento, in cui trasparenza ed efficacia sono considerati aspetti imprescindibili dell’azione amministrativa sui territori. Innovazione e digitalizzazione dei processi devono essere dimensioni presenti all’interno delle dinamiche delle organizzazioni pubbliche, esattamente come accade per le imprese private” – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group – “Attraverso questa operazione Var Group declina le proprie competenze evolute come partner per la digitalizzazione del Made In Italy all’ambito strategico della PA, la cui modernizzazione è sinonimo di evoluzione per tutto il Paese”.

Alessandro Marilungo, CEO Palitalsoft aggiunge: “Siamo orgogliosi di entrare in una grande realtà come Var Group ed all’interno del Gruppo Sesa. Possiamo così far crescere il nostro supporto alla pubblica amministrazione. Oggi gli enti pubblici devono essere pensati come un’azienda e la digitalizzazione è diventata strategica per la loro stessa esistenza.”

“Prosegue il nostro percorso di crescita con il rafforzamento del settore Software e System Integration e l’arricchimento del capitale umano che raggiunge un totale di 3.300 dipendenti a livello di Gruppo. Completiamo la quindicesima operazione di M&A da inizio 2020 aggiungendo nuove competenze a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana, con un perimetro addizionale dai recenti M&A pari ad Eu 115 milioni di ricavi con un Ebitda margin di circa il 10%. La crescita esterna costituisce una leva strategica per accelerare lo sviluppo organico ed industriale del Gruppo a beneficio di tutti gli Stakeholder”, dichiara Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.