Russia: Lavrov, 'conseguenze Navalny? Non siamo una signora che si presenta a un ballo'

Mosca, 18 gen. (Adnkronos) - Conseguenze sulla Russia del caso Navalny? "Non siamo una signora che si presenta a un ballo", ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, liquidando le critiche dei Paesi sull'arresto dell'oppositore al suo arrivo a Mosca ieri nonché il suo avvelenamento lo scorso agosto.

Lavrov ha anzi rilanciato la richiesta a Germania, Francia e Svezia, di fornire i risultati dei test in cui si dimostrerebbe "l'esistenza di un certo agente nervino che deve ancora essere identificato". Come nei casi di Aleksandr Litvinenko e degli Skripal, non è stato presentato nulla, ha aggiunto il ministro.

"Si può toccare con mano la gioia di chi commenta la vicenda, si sono aggrappati alla notizia del ritorno di Navalny, sono felici perché questa storia consente ai politici occidentali di pensare che possono distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dalla crisi globale in cui è finito il modello di sviluppo liberale".