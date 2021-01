Parigi trasforma gli Champs-Élysées in un supergiardino

Il sindaco Anne Hidalgo ha dato il via libera a uno schema da 225 milioni di sterline per trasformare il viale più famoso della capitale francese, gli Champs Elysées, con una straordinaria riqualificazione urbanistica, curata dallo studio di architettura Pca-Stream. Il sindaco di Parigi ha detto che questo rinnovamento andrà avanti, anche se l'ambiziosa trasformazione non avverrà prima che la capitale francese ospiti le Olimpiadi estive del 2024.

Anne Hidalgo ha detto che i lavori previsti, presentati nel 2019 dai leader della comunità locale e dalle imprese, trasformeranno il tratto di 1,9 km (1,2 miglia) del centro di Parigi in "un giardino straordinario". "Il leggendario viale ha perso il suo splendore negli ultimi 30 anni. È stato progressivamente abbandonato dai parigini ed è stato colpito da diverse crisi successive: i gilet jaunes, gli scioperi, la salute e l'economia", ha detto il comitato in un comunicato che accoglieva l'annuncio di Hidalgo.

"Spesso la chiamano la strada più bella del mondo, ma quelli di noi che lavorano qui ogni giorno non ne sono affatto sicuri", ha detto Jean-Noël Reinhardt, il presidente del comitato nel 2019. "Gli Champs-Élysées hanno sempre più visitatori e grandi aziende che si battono per salirci, ma ai francesi sembra logoro". Il comitato ha tenuto una consultazione pubblica su ciò che si dovrebbe fare con il viale. I piani includono la riduzione dello spazio per i veicoli della metà, la trasformazione delle strade in aree pedonali e verdi e la creazione di gallerie di alberi per migliorare la qualità dell'aria. Il nome degli Champs-Élysées è francese per il mitico paradiso greco, i Campi Elisi. In origine era un misto di palude e orti. André Le Nôtre, il giardiniere del Re Sole Luigi XIV, progettò per primo l'ampio viale fiancheggiato da una doppia fila di olmi su ogni lato, chiamato Grand Cours. Fu ribattezzata Champs-Élysées nel 1709 e ampliata, e alla fine del secolo era diventata un luogo popolare per passeggiare e fare picnic.

Parigi ha celebrato la liberazione dall'occupazione nazista del 1944 sugli Champs-Élysées e le vittorie in Coppa del Mondo continuano ad attirare la folla, ma il suo famoso fascino è svanito ed è per lo più evitato dai parigini. Oggi è famosa per i suoi costosi caffè, i negozi di lusso, i negozi di auto di lusso, gli affitti commerciali tra i più alti del mondo e l'annuale parata militare della Bastiglia. Prima che la crisi della Covid-19 fermasse il turismo internazionale, l'architetto Philippe Chiambaretta, il cui studio PCA-Stream ha elaborato i piani di rifacimento, ha dichiarato che dei 100.000 pedoni stimati ogni giorno sul viale, il 72% erano turisti e il 22% vi lavorava. Il progetto prevede anche la riprogettazione della famosa Place de la Concorde - la più grande di Parigi - all'estremità sud-est del viale, descritta dal municipio come "priorità municipale". Il progetto dovrebbe essere completato prima dei Giochi Olimpici. L'obiettivo è quello di trasformare gli Champs-Élysées entro il 2030.