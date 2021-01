Negli Stati Uniti è boom delle richieste di mutui casa

I dati della scorsa settimana hanno mostrato che le richieste di rifinanziamento dei mutui sono aumentate del 20% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, dato che i proprietari di case statunitensi si sono dati da fare per ottenerli essendo a buon mercato.

Da un lato, questi dati della Mortgage Bankers Association erano solo da aspettarsi: i broker si prendono del tempo libero durante le vacanze, quindi la prima settimana dell'anno è sempre piena di impegni. Dall'altro lato, è piuttosto singolare rispetto ai tempi in cui ci troviamo: il salto è coinciso con l'aumento dei tassi d'interesse medi dei mutui a 30 anni a tasso fisso, nonché con i rendimenti dei titoli di stato americani a 10 anni che per la prima volta dalla scorsa primavera hanno superato l'1%. Quindi il Capodanno è stato impegnativo, certo, ma ci sono state quasi il doppio delle richieste rispetto a questo periodo dell'anno scorso...

Un nuovo governo statunitense subentrerà dopodomani, e gli investitori si aspettano ulteriori annunci di spesa non molto tempo dopo: Biden ha preannunciato un impegno di 1900 miliardi di dollari. Quindi, tra queste misure e il lancio di vaccini potenzialmente in grado di stabilizzare l'economia, ci potrebbe presto essere una spinta alla crescita economica e all'inflazione - e con essa ai tassi di interesse. Ciò renderebbe più costoso il prestito di denaro - mutui compresi - più costoso. Potrebbe non accadere particolarmente presto, badate bene: i dati di mercoledì hanno mostrato che l'inflazione di dicembre è in linea con le previsioni degli economisti.

Goldman Sachs ritiene che tutto questo sia una cattiva notizia per i prezzi delle azioni nel breve termine - anche se la scorsa settimana hanno raggiunto nuovi massimi record. Vedete, basta la prospettiva di tassi d'interesse più alti per convincere gli investitori in titoli di stato a vendere alcune delle loro partecipazioni nella speranza di acquistare in futuro nuove obbligazioni con rendimenti più alti. Questo spinge i prezzi delle obbligazioni verso il basso e i rendimenti verso l'alto - e dato che i rendimenti dei titoli di stato statunitensi sono un punto di riferimento fondamentale, anche i rendimenti di altri titoli salgono. In altre parole, diventa più costoso per le aziende rimborsare i loro debiti, danneggiando potenzialmente i loro guadagni e, a sua volta, i loro prezzi delle azioni.