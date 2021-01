Lombardia: incontro Moratti-capigruppo consiglio regionale

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Si è svolto nel pomeriggio l’incontro tra i capigruppo del consiglio regionale della Lombardia e la neo assessora al Welfare, Letizia Moratti. Un incontro durato circa un’ora in cui l’assessora ha delineato le proprie priorità di intervento. A proposito delle polemiche sulla zona rossa, Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, sottolinea che "se l’Assessore è in possesso, come dice, di dati diversi da quelli del Governo li renda presto pubblici e si faccia valere nelle sedi opportune per portare la Lombardia almeno in zona arancione: la nostra gente è stremata e le scaramucce sui giornali non aiutano nessuno", dice, al termine dell'incontro.

Bene, poi, "la volontà di modificare la legge 23 così come richiesto anche dal Ministero della Salute. Azione darà il suo contributo anche grazie all’importante numero di professionisti e tecnici che stanno lavorando sui temi legati alla sanità. Modificare questa legge – prosegue Carretta – è la vera priorità a lungo termine e, per questo, sarà importante rispondere non solo alle esigenze dettate dall’epidemia in corso".