L'Erp di Sap aderisce all'iniziativa di Risorgimento Digitale di Tim

Con l’iniziativa “L’ERP intelligente per le PMI”, SAP Italia aderisce al programma “Operazione Risorgimento Digitale” promosso da TIM e annuncia l’avvio di un palinsesto intenso di appuntamenti e incontri, reso possibile dalla collaborazione con i propri partner, per contribuire alla trasformazione delle imprese italiane attraverso un uso esteso delle nuove tecnologie intelligenti e per promuovere una cultura digitale nel Paese.

Un’operazione nell’Operazione che vuole supportare gli obiettivi della campagna promossa da TIM, in collaborazione con istituzioni, aziende e società civile, per abbattere il digital divide culturale e accrescere le competenze del capitale umano del Paese grazie a nuove iniziative di formazione e divulgazione digitale rivolte a tutti: cittadini, scuola, imprese e Pubblica amministrazione. “Operazione Risorgimento Digitale”, che si è recentemente rinnovata nei format con piattaforme, webinar gratuiti e livelli di apprendimento certificati, vuole offrire su scala nazionale la massima diffusione delle conoscenze per l’uso di strumenti digitali, favorendo l’inclusione digitale di chi finora non ha mai utilizzato le tecnologie ma anche potenziando le competenze di chi intende sfruttarle maggiormente per la vita quotidiana, il lavoro e l’accesso ai servizi pubblici.



Il contributo di SAP e dei suoi partner: la Master Class SAP a supporto della digitalizzazione delle imprese

“Non abbiamo avuto un attimo di esitazione a partecipare a questa importante iniziativa perché insieme ai nostri partner vogliamo dare il nostro contributo per migliorare l’educazione digitale in Italia. È un aspetto, quello della digitalizzazione, che non ammette più ritardi, e la situazione di emergenza che stiamo vivendo ha evidenziato che questa è un’esigenza improrogabile”, ha dichiarato Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato SAP Italia. “Con il contributo dei partner SAP lavoreremo per aiutare le PMI italiane a conoscere e sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie per diventare organizzazioni intelligenti, competitive, e sostenibili e garantire una rapida ripartenza e crescita economica del nostro Paese”.



All’interno di Operazione Risorgimento Digitale di TIM, le Master Class, cicli di lezioni verticali completamente gratuiti su argomenti specifici e approfondimenti di esperti qualificati, rappresentano l’appuntamento centrale del programma di formazione al mondo digitale dedicato ai professionisti, imprenditori e Piccole e Medie Imprese.



A partire da gennaio, partiranno le Master Class di SAP organizzate con 18 partner di SAP Business One e SAP Business ByDesign, le soluzioni SAP dedicate alle piccole e medie aziende, dedicate al tema “L’ERP Intelligente per le PMI”.



Ogni Master Class di SAP sarà articolata in quattro incontri e si focalizzerà su una specifica regione italiana, facendo leva proprio sulle competenze territoriali dei 18 partner SAP, responsabili per la gestione e l’erogazione dei contenuti. Ogni incontro sarà dedicato all’analisi di un tema specifico e vedrà la condivisione di storie e progetti di aziende italiane presenti in quella specifica regione per mostrare i vantaggi reali derivanti dall’adozione di una tecnologia Enterprise Resource Planning intelligente. I temi trattati durante i quattro incontri sono:



ERP, il cuore della PMI. Il focus sarà sugli elementi tecnologici che permettono a una PMI di assicurare continuità al proprio business, dotarsi di un’organizzazione resiliente e ripartire con successo. Saranno illustrate le caratteristiche di un ERP intelligente e moderno, le differenze tra i modelli on-premise e cloud.

ERP e l’e-commerce. Il boom dell’e-commerce in Italia in seguito all’emergenza sanitaria.

Quali sono gli elementi chiave per creare un canale di e-commerce affidabile e i vantaggi di una connessione fluida e intelligente tra piattaforma e-commerce e ERP.

ERP alla base dell’Impresa 4.0. Cos’è l’Impresa 4.0 e quali tecnologie coinvolge?

Il ruolo dell’ERP per l’Impresa 4.0 e per catene di approvvigionamento sicure e scalabili.

ERP e il dato intelligente. Il dato è il nuovo petrolio dell’economia digitale. In questo incontro, si evidenzierà come un ERP di nuova generazione permette di estrarre valore dai dati e gestire il business in tempo reale. Inoltre, sarà dedicato uno spazio al ruolo delle tecnologie emergenti: Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Il calendario della Master Class SAP

Le prime Master Class partiranno il 25 gennaio. Per conoscere il calendario completo dei corsi e iscriversi alle lezioni è possibile collegarsi al seguente link.



I partner SAP che prendono parte al progetto

4UTIME, Aldebra, Alfa Group, Altea UP, BIT - Business Innovation Team, ELMI, ERP Logic, Hiteco, ICM.S, INTIT, MTF Business Solutions, Perigeo, Run Time Solutions, SB Italia, Sileron, Spintech Group, SSA Informatica, e Var One.