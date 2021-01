Govero: Portas, 'mai votato fiducia a Conte'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Pur avendo fiducia in tanti ministri del Pd - da Boccia a De Micheli, da Provenzano a Gualtieri, e molti altri ancora, e pur stimando moltissimi esponenti e dirigenti del Pd che hanno tra l’altro svolto un ottimo lavoro anche in queste ultime difficili settimane, non ho mai votato la fiducia al governo Conte nemmeno quando è nato". Così Giacomo Portas dei Moderati e deputati indipendente di Iv.

"E comunque non dimentico quando il gruppo parlamentare del Pd - di cui come leader dei Moderati facevo parte - veniva dagli avversari politici dei 5 stelle apostrofato come “il partito di Bibbiano”, o il “partito dei Mafiosi”. Per quanto mi riguarda alcuni ministri dei 5 stelle non mi possono in alcun modo rappresentare. Pertanto voterò solo - come ho sempre fatto - i provvedimenti utili per gli Italiani. Conte dovrà dimostrarmi di essere all’altezza delle sfide dei prossimi mesi: in quel caso, se mi dimostrerà il contrario, sono pronto a ricredermi".