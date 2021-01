Governo: Zingaretti, 'situazione seria, crisi lontana mille miglia da persone'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "La crisi ha interrotto il tentativo" di rilanciare l'azione d governo. Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea dei senatori Pd. "Anche in queste settimane, se abbiamo svolto un ruolo è stato quello che ci fosse ascolto delle ragioni di tutti, per evitare che si arrivasse come purtroppo stiamo arrivando a un precipitare dell'azione politica".

"La situazione è molto seria. Questa crisi è esplosa in un momento in cui la crisi sanitaria, la crisi sociale, la necessità di far partire il Recovery, rendono il dibattito sulla crisi lontano mille miglia dalle condizioni di vita delle persone".

Come segretario del Pd ed insieme presidente della regione Lazio, "io vivo su di me una forma di dissociazione tra due agende assolutamente diverse".