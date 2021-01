Governo: Zingaretti, 'cittadini chiedono sicurezza, no salti nel buio'**

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Tra i cittadini c'è "una domanda di sicurezza" e "la nostra politica è in sintonia con questa domanda: no a salti nel buio, ma lavoro perchè sia data la migliore risposta" a quella domande di sicurezza. Lo dice Nicola Zingaretti chiudendo l'assemblea dei senatori Pd.

"Per questo abbiamo spinto per un appello alla responsabilità nelle aule parlamentari, spingiamo per un rilancio della legislatura. Conte ha detto che è tempo di voltare pagina" e il segretario dem individua "nelle parole di Conte" una possibile "evoluzione positiva dello scenario politico rispetto all'ipotesi di una crisi al buio".