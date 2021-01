Governo: stallo numeri al Senato, Conte fermo a quota 154-156**

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Una forbice che va da 154 a 156, senza grandi progressi, praticamente ferma da ieri. Il pallottoliere al Senato, in vista delle fiducia di domani al premier Conte e al suo governo, vive un momento di stallo: "vediamo che succede non solo domani ma anche mercoledì, la strada è lunga", confida all'Adnkronos chi è impegnato in prima linea nelle trattative per mettere in sicurezza l'esecutivo guidato da Conte.

Decisive le prossime ore, per vedere se l'appello del presidente del Consiglio ai 'volenterosi' ha colto nel segno, se farà proseliti. Soprattutto nelle file dei centristi e di Fi, mentre crescono alla Camera, tornata oggi sotto i riflettori, rumors sulla nascita di un gruppo con innesti di Forza Italia e centristi, preludio di un nuovo Conte ter.