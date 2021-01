Governo: Scalfarotto, 'premier come conte zio manzoniano, sempre a troncare e sopire'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Come il conte zio manzoniano lei è sempre per troncare, sopire. Oggi ha fatto un altro elenco di cose da fare senza dire come e quando". Lo ha detto Ivan Scalfarotto rivolgendosi a Giuseppe Conte, in aula alla Camera nel dibattito dopo le comunicazioni del premier.

"Con lei c'è sempre da troncare e sopire, domani facciamo un incontro e un vertice ma le cose non succedono mai e in questo momento così importante le cose devono succedere subito -ha spiegato l'ex sottosegretario di Italia viva-. Non è epoca per traccheggiare e rimandare, questo è stato il tratto del suo governo".