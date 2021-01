Governo: Salvini, 'temo riapertura scuole per motivi politici'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "C'è un governo che chiude in casa milioni di italiani, chiude attività economiche, ma pretende di riaprire le porte delle scuole. Tutti i governatori di centrodestra e di centrosinistra hanno criticato questa scelta folle del governo, non vorrei che la riapertura delle scuole fosse stata dettata per motivi politici, non sanitari, non educativi. Si mette a rischio la salute di studenti e insegnanti perché la signora Azzolina aveva messo la riapertura delle scuole come motivo per la prosecuzione del governo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 post.

"Se fosse vero che si gioca la permanenza del governo non su Mastella e Tabacci ma sulla pelle di studenti e insegnanti -ha proseguito il leader del Carroccio- sarebbe una cosa di estrema gravità".