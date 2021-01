Governo: Salvini, 'Quirinale non dette incarico a centrodestra senza prima numeri Camere'**

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "al Senato non avrà la maggioranza assoluta, dovendo richiamare in servizio dei senatori a vita che non hanno mai messo piede in Parlamento, e a questo punto al Quirinale, il garante della tenuta istituzionale e costituzionale che disse al centrodestra se non avete i numeri prima di andare in Parlamento non vi do il mandato...". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post.