Governo: Meloni, 'Conte vuole ricostruire dopo aver distrutto Italia'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Giuseppe Conte, "dopo aver distrutto l'Italia" si vuol presentare "come quello che la vuole ricostruire, raggranellando una serie di disperati voltagabbana che però chiamiamo ricostruttori". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.

"Penso -ha aggiunto- che stavolta il gioco non riuscirà, perché mi piace pensare che in questo Parlamento ci sia ancora un briciolo di buon senso, qualcuno che ha timore per il giudizio implacabile che la storia inevitabilmente riserva".