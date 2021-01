Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Chi ha la responsabilità di aver stravolto le nostre vite, la Cina, approfitta delle nostre debolezze, per aggredire l'economia italiana e non solo" e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "viene qui ad esaltarla: si deve vergognare per questo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.