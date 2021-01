Governo: Lupi, 'non le daremo fiducia perché teniamo all'Italia'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Siamo europeisti, Popolari, riformisti, abbiamo a cuore il destino dell'Italia e la nostra responsabilità l'abbiamo dimostrata in tutti questi mesi. Proprio perchè teniamo all'Italia non le daremo la fiducia". Lo ha affermato Maurizio Lupi, di Noi con l'Italia, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto.

"E' un anno -ha aggiunto- che usate l'emergenza come alibi e come stampella. Per rilanciare l'Italia bisogna evitare che tutto ciò che è emergenziale diventi regolarità, che l'assistenziasmo diventi la massima aspirazione di chi ci governa, perchè gli italiani devono tornare a lavorare a rischiare. E' il momento di cambiare, ma di cambiare anzi tutto il suo governo".

Lupi infine ha criticato Conte per il passaggio delle sue comunicazioni relativo alla Cina: "abbiamo valori comuni con un regime che a Hong Kong ha arrestato 53 deputati dell'opposizione?"