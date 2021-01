Governo: Fioramonti a Conte, 'voltare pagina? Chieda scusa a famiglia Regeni'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho apprezzato, del suo intervento, la frase in cui ha detto che ora si volta pagina. Voltare pagina significa tre cose: maggior rispetto del Parlamento", ovvero "non trattarlo più come uno zerbino, un nuovo governo e una linea politica nuova". Questa passa da un maggior impegno "sulla scuola ad esempio", sul sodalizio "con i valori progressisti, dopo il suo innamoramento per Trump, iniziando col chiedere scusa alla famiglia Regeni". Così l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in Aula alla Camera rivolgendosi al premier Giuseppe Conte.