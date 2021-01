Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Occorre un governo forte, ambizioso e saldo, lei non è qui per sopravvivere ma per un'orizzonte di forza a dignità". Così il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, durante le dichiarazioni di voto nell'Aula di Montecitorio. Al Parlamento, il presidente del Consiglio ha rivolto un "appello legittimo e giusto per la gravità del momento che stiamo vivendo".