Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - CRISI SI RISOLVE IN PARLAMENTO - La crisi "deve risolversi qui, in Parlamento, in piena trasparenza", dice Conte. "Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C'è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No", e i ministri sono "tutti testimoni del fatto che ogni sforzo è stato per evitare che questa crisi, ormai latente, potesse esplodere". E questo nonostante "continue pretese e richieste sempre più incalzanti concentrate sui temi divisivi delle forse di maggioranza".

APPELLO A VOLENTEROSI - "Il governo ha bisogno di massimo consenso possibile e il più ampio consenso in Parlamento. Servono un governo e forze parlamentari volenterosi e consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della sua delicatezza, donne e uomini capaci di rifuggire da egoismi inutili e personalismi, disponibili a mantenere una elevata dignità nella politica. Sappiate che questo è il momento giusto per contribuire alla prospettiva di governo, declinata in senso europeista e anti-sovranista".

'CHIEDO APPOGGIO A FORZE EUROPEISTE, LIBERALI, POPOLARI, SOCIALISTE' - "Questa alleanza può già contare su una solida base di dialogo alimentata da M5s, Pd, Leu" e "sarebbe un arricchimento di questa alleanza poter acquisire contributo politico di formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista. Ma chiedo un appoggio limpido e trasparente". Questa alleanza" a cui guarda il governo "sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeiste, perseguendo una chiara scelta di campo contro derive nazionalistiche e logiche sovraniste".