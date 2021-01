Governo: Conte, 'presidenza G20, indirizzeremo agenda globale'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È appena iniziata la Presidenza italiana del G20: avremo la possibilità di indirizzare l’agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triade Persona, Pianeta, Prosperità. Come ho già ricordato in diverse occasioni, porremo al centro dell’attenzione dei leader del mondo, tra gli altri, i temi dell’empowerment femminile, dell’Africa e del digital divide". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera.

"Quest’anno avremo anche la responsabilità di condividere con il Regno Unito l’organizzazione della COP26. In Italia - ricorda - si svolgeranno due eventi di grande rilievo: la PreCop e la Youth4Climate. Arriveranno a Milano centinaia e centinaia di giovani. Sarà un evento importante e una svolta nell’ambito di questo formato".