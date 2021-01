Governo: Conte, 'impressa spinta a digitalizzazione, oggi 16 mln italiani con Spid'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quando si parla di digitalizzazione, mi permetto di dire che è un processo complesso, ma non sono vuote parole. La digitalizzazione la stiamo già realizzando, è chiaro che avremo una grande accelerazione con le risorse del Recovery Fund. Ma teniamo conto nel comprendere lo sforzo che stiamo facendo di questo: nel settembre 2019, quando si è insediato l’attuale governo, Spid, il Servizio pubblico per l’identità digitale - e l’identità digitale è la base per una società digitale-, aveva l’adesione di quattro milioni di cittadini. Oggi gli italiani che hanno in dotazione Spid sono 16.095.530. Quattro volte più di allora". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera nel corso della sua replica.

"L’app Io, che è così fondamentale perché rende accessibili i servizi digitali della Pubblica amministrazione, nel settembre 2019 non esisteva, oggi è in uso da parte di 9 milioni e 300mila cittadini. E sarà questa la chiave, tra le altre, per eccedere ai servizi in modo facile. E così via. Sulla Banda Ultra Larga, a fine 2019 i Comuni nei quali era stata completata erano 79, oggi sono 1731", dice ancora Conte.