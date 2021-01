Governo: Conte, 'da crisi ferita profonda nella maggioranza e sgomento nel paese'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Quanto accaduto nelle ultime settimane "ha aperto una crisi profonda tra le forze di maggioranza, ma ha soprattutto provocato sgomento nel paese e rischia di produrre danni notevoli e non solo perché ha fatto salire lo spread, ma perché ha attirato l'attenzione dei media internazionali, delle cancellerie straniere. Diciamolo con franchezza, non si può cancellare quello che è accaduto". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera.