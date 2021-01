Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Avverto un certo disagio, sono qui non per annunciare nuove misure a sostegno dei cittadini e delle imprese, o la bozza ultima e migliorata del Recovery plan, ma per spiegare una crisi di cui immagino i cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera.