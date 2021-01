Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria del Recovery, c'è stata un'astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza non contempla le risorse del Mes, che pero' nulla ha a che vedere con il Recovery fund".Così il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera parlando dell'astensione di Iv sulla bozza del Recovery.