Governo: Confindustria Lombardia, serve esecutivo capace e credibile (2)

(Adnkronos) - "L’invito del presidente Mattarella è chiaro e totalmente condivisibile. L’Italia ha assolutamente bisogno di responsabilità e concretezza, perché è in una condizione di estrema vulnerabilità per i suoi vecchi ed insoluti problemi, ora a livello di difficile sostenibilità. Questa terribile pandemia sta facendo il resto, si spiega dall'associazione degli industriali della Lombardia. "A fronte del monito del Colle si è aperta una fase di incertezza che si inserisce in una situazione più volte denunciata da Confindustria: l’Italia sta dimostrando di non avere un progetto per affrontare la tempesta sociale ed economica di questi tempi".