Governo: Colletti (M5S), 'in pochi si salvano, ma voto sì per pandemia'**

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Premetto che è da folli aprire una crisi in piena pandemia", ma "in pochi si salvano nella compagine governative", tra questi "lei, presidente Conte, e il ministro Di Maio, con cui sono stato spesso fortemente critico. Un esempio è il Recovery plan, la parte su giustizia può essere tranquillamente cestinata". Così il deputato M5S Andrea Colletti, durissimo nelle dichiarazioni a titolo personali, in Aula alla Camera.

Il deputato abruzzese punta il dito anche contro "lo spirito del M5S non c'è più e spero venga recuperato". "Una delle tante fortune sue e di questo governo è l'impalbabile opposizione", dice ancora Colletti, chiarendo che il suo voto "a favore della laconica risoluzione di maggioranza è solo per rispetto di chi lavora negli ospedali e di chi è rimasto senza lavoro".