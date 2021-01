Governo: Castaldo, 'con Conte Italia protagonista Ue, continuiamo a costruire'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato un discorso coraggioso, che traccia le linee di una visione inclusiva e fortemente europeista per il futuro del nostro Paese. Condividiamo il suo accorato appello a tutte le forze politiche che hanno veramente a cuore il bene dell’Italia e l’avvenire dell’integrazione europea stessa. I distruttori, in Italia così come in tutta Europa, sono e devono restare una minoranza: auspico, dunque, che alla fine di questa crisi politica possa prevalere nel Parlamento italiano la volontà di continuare a lavorare per uscire dall’emergenza pandemica e sfruttare pienamente la cruciale occasione del Next Generation EU". Così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo.

"L’attuale gravissima situazione economica e sanitaria non consente infatti alcuna distrazione rispetto agli ulteriori urgenti provvedimenti che devono essere presi per tutelare gli italiani, specialmente quelli più colpiti dalle conseguenze di questa drammatica pandemia. I cittadini chiedono risposte: è nostra ferma volontà fare tutto ciò che è necessario per continuare a sostenere le imprese, le famiglie, per far sì che nessuno rimanga indietro. Con Giuseppe Conte e l’attuale maggioranza l’Italia è ritornata protagonista ai tavoli europei e deve continuare a esserli nel futuro. Dopo questo pit-stop vogliamo ritornare a concentrarci, più forti che mai, sui problemi del Paese e sui progetti di rilancio del Recovery Plan che vanno presentati entro il 30 Aprile a Bruxelles, per poi procedere speditamente con la loro implementazione. È un’occasione che il nostro Paese non può permettersi di fallire: chi la mette a repentaglio sta minacciando il futuro stesso delle prossime generazioni”, conclude.