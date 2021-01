Governo: Calenda, 'nessun soccorso di Azione'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - Nessun soccorso di Azione al governo? "No", ha risposto telegrafico Carlo Calenda ospite di Radiouno. "Che uomo sarei se votassi la fiducia a un governo rispetto al quale sono sempre stato all'opposizione? Non mi appartiene", ha aggiunto il leader di Azione spiegando: "Io ho un giudizio molto negativo sul modo in cui Renzi sta gestendo la crisi, non si capisce nulla. Da un mese critica il governo, come se non ne facesse parte. Una cosa che non si comprende. Se parli male di Conte e poi dici non ho preclusioni hai una grande confusione. Questo avanti e indietro è inaccettabile".