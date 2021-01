Fitprime ricapitalizza e accoglie Vertis tra i soci

Fitprime, piattaforma digitale dedicata al mondo del fitness che consente alle persone di tenersi in forma sia in palestra che a casa, annuncia di aver chiuso il 22 dicembre scorso un aumento di capitale di circa 2,5 milioni di euro. Hanno preso parte all’operazione gli investitori dei ​round precedenti (Lvg, Iag e Club degli Investitori) e Vertis Sgr, in qualità di ​lead investor​, attraverso i fondi “Vertis Venture 2 ​Scaleup​” e “Vertis Venture 4 ​Scaleup​ Lazio”.

Nata nel 2016, dal programma di accelerazione di Luiss Enlabs, Fitprime è diventata in poco tempo il punto di riferimento nel mercato del ​fitness e rappresenta il ​pass per accedere ad un ​network di migliaia di centri sportivi in tutta Italia con un solo abbonamento mensile privo di ogni vincolo. Nel 2018 Fitprime ha lanciato la soluzione ​Corporate​, una piattaforma interamente dedicata al ​Corporate Wellness che permette alle aziende di promuovere il benessere dei propri dipendenti ponendo l’attenzione sull’aspetto nutrizionale, fisico e mentale - ad oggi scelta come fringe benefit da importanti società quali ​Capgemini, BIP, MCDonald, SKY e KPMG​.

Durante la chiusura dei centri sportivi dettata dai DPCM per il contenimento dei contagi da Covid-19, Fitprime si è impegnata nella creazione di un’ulteriore linea di ​business​. Ha così ideato e lanciato in tempi record un nuovo portale interamente dedicato all’​home-workout​, con migliaia di lezioni ​on demand​ e ​live​, tenute dai migliori ​trainer​: Fitprime TV.

Grazie al nuovo ​round di fundraising​, il team di Fitprime intende consolidare la propria presenza sul mercato italiano, arrivando ad oltre 3.500 centri sportivi partner, accelerare il percorso di crescita della soluzione ​Corporate e continuare lo sviluppo e la diffusione di Fitprime TV, avviandone il processo di internazionalizzazione.