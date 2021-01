Cinema: è morto Jean-Pierre Bacri, attore e sceneggiatore in duo con Agnes Jaoui

Parigi, 18 gen. - (Adnkronos) - L'attore e sceneggiatore francese Jean-Pierre Bacri è morto oggi a Parigi all'età di 69 anni in seguito ad un tumore. Era nato a Bou Ismail (Algeria) il 24 maggio 1951 da una famiglia ebrea. Dal 1983 al 2012 Bacri è stato sposato con l'attrice, sceneggiatrice e regista Agnès Jaoui, con la quale ha scritto ed interpretato i quattro film da lei diretti, formando un affiatato sodalizio artistico che ha avuto successo al botteghino con commedie sociali: "Il gusto degli altri" (2000), "Così fan tutti" (2004), "Parlez-moi de la pluie" (2008) e "Quando meno te l'aspetti" (2013).

Jean-Pierre Bacri è stato premiato cinque volte al César, dove ha ricevuto il trofeo per la migliore sceneggiatura quattro volte con Agnès Jaoui.

Tra i suoi ultimi film "C'est la vie - Prendila come viene" (2017) di Eric Toledano. Nel 2006 aveva lavorato con Nicole Garcia per la realizzazione del film "Quello che gli uomini non dicono" dove ha interpretato la parte di Jean-Louis Bertagnat.