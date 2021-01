BlackRock, il colosso incassa un profitto super

BlackRock, colosso dell’asset management americano, ha riportato utili trimestrali migliori del previsto, poiché le elezioni controverse e i vaccini rapidi hanno spinto gli investitori verso il più grande gestore di investimenti al mondo. E dato che BlackRock attualmente ha in gestione ben 9.000 miliardi di dollari, i profitti sono stati alti nell'ultimo trimestre - più alti di quanto gli analisti avevano previsto.

Gran parte del denaro appartenente agli investitori al dettaglio è stato impiegato in azioni, anche quando gli investitori istituzionali hanno deviato il loro denaro dalle azioni alle obbligazioni. Queste diverse strategie potrebbero essere dovute a opinioni divergenti su quanto costoso fosse il patrimonio, se non a priorità divergenti: le grandi istituzioni - come i fondi pensione e le compagnie di assicurazione - probabilmente si sono orientate maggiormente verso il reddito più basso ma più sicuro generato dalle obbligazioni.

La maggior parte del denaro di cui BlackRock si occupa è investita in fondi di borsa a basso costo (Etf) - che seguono passivamente un gruppo di azioni - piuttosto che in fondi a più alto costo "gestiti attivamente", che comportano un costante armeggiamento. Gli Etf sono diventati così popolari, infatti, che i tre maggiori fornitori di Etf - BlackRock, Vanguard e State Street - sono diventati i maggiori azionisti di quasi il 90% delle azioni statunitensi. E dal momento che possono votare la strategia dell'azienda per conto dei loro clienti, hanno un enorme potere...

Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità. BlackRock utilizza per lo più quella posizione di azionista dominante per il bene, come quando ha promesso alla fine dell'anno scorso di sostenere proposte più focalizzate sul cambiamento climatico. Ha persino promesso che avrebbe venduto la maggior parte delle sue azioni nei produttori di combustibili fossili - una mossa che è stata acclamata come una vittoria dagli attivisti ambientali. Ma c'è un ammonimento a essere nel business dell'ETF: BlackRock deve investire in una raccolta all'ingrosso di azioni - come, ad esempio, un indice importante - piuttosto che scegliere solo quelle ecologiche. Questo potrebbe essere il motivo per cui, nonostante la sua promessa, ha comunque finito per detenere 85 miliardi di dollari in investimenti nel carbone...