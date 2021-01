Banco Bpm: erogati 640mila euro per interventi in più di 400 scuole (3)

(Adnkronos) - Un progetto per la Dad ha coinvolto una decina di scuole in Veneto e altrettante in Piemonte con la donazione di Lim e materiale informatico, mentre all’istituto “via Pietro Nenni” di Torremaggiore (Foggia) verrà predisposta un’aula esterna completamente immersa nel verde in grado ospitare fino a 25 alunni. A Bergamo l'iniziativa "Posso farcela anch'io", supportata da Banca Aletti, si rivolge ai bambini della scuola primaria "S.Angela Merici" con bisogni educativi specifici e difficoltà economiche.

Infine, la Fondazione Banca Popolare di Milano ha promosso un’erogazione speciale in favore del Comune di Milano per il rafforzamento dell’accesso a Internet in 272 istituti scolastici milanesi, un intervento importante a difesa del diritto all’istruzione. Questi sono solo alcuni dei progetti promossi nel 2020 che, insieme a tutti quelli realizzati nel biennio precedente, hanno permesso di intervenire in più di 500 istituti scolastici in tutta Italia.