Roma: Calenda irrompe in Tv, 'Mastella indegno sensale a caccia di voti per altri'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Io Mastella non lo conoscevo, ho riportato il fatto che mi ha chiamato per dire che se avessi fatto votare la fiducia a Conte il Pd mi avrebbe appoggiato come sindaco di Roma. Si tratta di un sensale, cercava voti a nome di altri, una pratica indegna". A sopresa, Carlo Calenda ha fatto 'irruzione' con una telefonata a Mezz'ora in più per replicare a Clemente Mastella.

Il sindaco di Benevento, ospite della trasmissione, quando ha capito che Calenda stava per intervenire ha salutato: "Non ho nessuna voglia di confrontarmi con Calenda, buon pomeriggio!".

Il leader di Azione ha quindi spiegato: "E' giusto che gli italiani, il Pd e il governo, sapessero che figuro del genere si aggira dicendo queste cose alle persone. Mi piacerebbe sentire dal Pd e dal governo se era incaricato di fare queste promesse, io non lo credo. Ha fatto una telefonata da venditori da elenco telefonico".