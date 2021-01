Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe un bene per il Paese se, invece di andare a caccia di responsabili, tutti insieme facessimo un progetto di riforme, tutti, da Conte a Salvini, da Berlusconi a Di Maio. Non un governo, ma le regole del gioco si scrivono insieme". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'Non e' l'Arena', su La 7.+