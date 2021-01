Governo: Zingaretti, 'Italia ha diritto a una speranza, dobbiamo aprire fase concordia'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "L'Italia ha diritto a una speranza e a una possibilità di rinascita". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd sollecitando ad "aprire una fase di concordia, di metodo concertativo e di ascolto del Paese per compromessi alti".

Il leader dem ha sottolineato: "Il Pd ha fatto di tutti per una vocazione unitaria con innovazione e responsabilità e per garantire al Paese una guida all’altezza e per i bisogni delle persone. Abbiamo fatto di tutto per scongiurare la crisi, abbiamo lavorato all’ultimo momento" e "l'apertura della crisi ha aperto una grave fattura che non abbiamo voluto e abbiamo fatto di tutto per scongiurare".