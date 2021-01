Governo: Zingaretti, 'garantire trasparenza con passaggio in Parlamento'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Bisogna garantire trasparenza affinché questa crisi arrivi e approdi all’interno di un percorso parlamentare". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"E' il Parlamento che deve sancire o meno la fiducia nel dibattito che in quella sede deve svolgersi. La parlamentarizzazione della crisi è questa e, come hanno convenuto il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, è quello il luogo in cui stabilire quali decisioni si dovranno assumere", ha sottolineato il leader del Pd.