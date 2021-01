Governo: Renzi, 'siamo di fronte al Grande Fratello della politica'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Non è detto che l'uomo più popolare deve fare il presidente del consiglio, non è mica un influencer. Mi dicono che non posso parlare solo perché ho il 3% e chi lo ha deciso? Siamo di fronte al Grande Fratello, il libro, non la trasmissione. Se gli italiani scelgono in base alla simpatia, si tengano chi c'è. Io voglio i competenti al Governo. Mi sta bene avere meno consensi e piu' risultati, come fu per il mio Governo". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a 'Non e' l'Arena' su La7.