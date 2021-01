Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Se non ha 161 voti al Senato è un arrocco quello di Conte. Se li ha, ha vinto lui, ma se non li ha è un arrocco che porterà alla caccia ai responsabili, mentre lui deve fare la caccia ai vaccini, non ai responsabili...". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l'Arena su La7.