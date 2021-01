Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Non io, Zingaretti per primo e gli altri partiti di maggioranza, hanno chiesto di cambiare qualcosa. Il presidente del Consiglio ha risposto, ho il governo migliore del mondo. Guardo i ministri e dico, è un uomo coraggioso. Ma non vuole cambiare, devo rispettarlo". Lo ha detto Matteo Renzi a Mezz'ora in più.