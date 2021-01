Governo: Pedica, Pd dia certezze, non pensi a vendette'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Sui giornali leggo frasi sconcertanti del tipo che D’Alema si prende la rivincita, che Bettini boccia Renzi e che Bersani non vuole usare parolacce per esprimere un pensiero sul leader di Italia viva. Se questo è il centrosinistra e questo è il Pd siamo messi male”. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem), dell’area dem.

“Il Pd deve dare certezze e visione politica, non deve consumare vendette - sottolinea -. Deve mettere a disposizione un ceto politico serio e concreto, capace di orientare e non disorientare. Se Conte e Renzi sono capaci di fare politica, pur non avendo un elettorato, mentre il Pd ha dimostrato inerzia e mutismo, un problema ci sarà o no? Mi sembra invece che si voglia continuare a sostenere governi di persone senza partito per confermare l’inutilità dei partiti. Tutto questo porta solo alla vittoria di Salvini, che resta coerente ad una visione europeista moderata ma inflessibile su alcuni concetti”.